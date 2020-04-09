Раскрыта личность нового любовника Шишковой

Сейчас модель буквально на каждом шагу кричит о том, что у нее появился мужчина. Инстадива регулярно публикует в своем микроблоге снимки с огромными букетами цветов, плюшевыми игрушками и другими романтическими сюрпризами.
Накануне светская львица выложила очередной пост в инстаграм-аккаунте. На видео запечатлен бассейн, украшенный по периметру розами и воздушными шарами в виде букв, которые сложились в имя "Алена". Также загадочный избранник Шишковой подарил возлюбленной фотоальбом, который весь состоит из снимков модели.
Внимательные поклонники обратили внимание на первый оставленный комментарий под постом. Его написал мужчина по имени Омид Тахмасеби, который, судя по всему, родом и Турции.
"Прекрасная принцесса", – заявил молодой человек.
Шишкова, в свою очередь, дала незамедлительный ответ в виде трех красных сердец. Естественно, фанаты, сопоставив все факты, пришли к выводу, что именно Омид стал новым любовником Алены.
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