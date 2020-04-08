"Остался осадок": Жигунов набросился на Малахова и Корчевникова

В своем инстаграм-аккаунте Сергей Жигунов разразился гневной отповедью из-за того, что телевизионщики сквозь пальцы смотрят на режим самоизоляции. Отметим, он введен из-за коронавируса в России президентом Владимиром Путиным до 30 апреля.
При этом СМИ имеют право продолжать трудиться, поскольку обеспечивают информационную безопасность. Но артист с этим не полностью согласен. Он отметил, что понимает, что каждый считает свое дело самым нужным.
Однако, по его мнению, "полоскание грязного белья в период эпидемии "посредством собирания в кучу возможно зараженных людей" не является жизненно необходимым в настоящее время ни для страны, ни для телевидения.
Сергей Жигунов рассказал, что сначала ему звонили с передачи Бориса Корчевникова, посвященной актеру Борису Смолкину, а затем раздался звонок из программы Андрея Малахова. На сей раз ему предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе в России.
Общение с телевизионщиками оставило у звезды кино негативные впечатления. Он сообщил, что в ответ на вопрос о самоизоляция ему пробормотали что-то невнятное. "Остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус", – поделился Жигунов.
Напомним, многие передачи отказались от зрителей в студии в период эпидемии коронавируса в России. В частности, это "Поле чудес" и "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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