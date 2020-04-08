Вскрылась тайна рождения сына Меган Маркл

Обнародована новая информация о герцогах Сассекских. Свидетельство о рождении наследника Меган Маркл и принца Гарри рассказало о многих доселе неизвестных широкой публике фактах.



В документе Арчи указаны полные имена и титулы его отца с матерью, профессии и место рождения мальчика. Так, полное имя главы семейства – Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский, а имя матери – Рейчел Меган. Она тоже имеет титул Сассекская.

Рассекречено и место рождения Арчи. Долгое время ходили слухи, что малыш появился на свет дома. Однако на самом деле сын Меган Маркл и принца Чарльза родился в частной больнице Портленда в Вестминстере, передает Daily Mirror.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. В 2019 году у них родился сын Арчи. В настоящее время герцоги Сассекские проживают с наследником в США. Они отказались от королевских обязанностей, объявив, что хотят жить без поддержки британской монаршей семьи.

Решение Меган Маркл и принца Гарри произвело эффект разорвавшейся бомбы. Королева Великобритании Елизавета II с трудом смогла смириться с этой новостью. Многие осудили и не поняли выбор супругов. Как писали "Дни.ру", в марте Меган Маркл в последний раз побывала в Лондоне и приняла участие в светских мероприятиях.