У 71-летнего Бориса Грачевского родился четвертый ребенок

Борис Грачевский трижды состоял в браке. От первой жены Галины у него сын и дочь, от второй Анны Панасенко тоже дочь. А третья супруга Екатерина Белоцерковская подарила ему сына. Счастливое событие случилось сегодня, 8 апреля.
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Борис Грачевский трижды состоял в браке. От первой жены Галины у него сын и дочь, от второй Анны Панасенко тоже дочь. А третья супруга Екатерина Белоцерковская подарила ему сына. Счастливое событие случилось сегодня, 8 апреля.
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