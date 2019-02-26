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Вторник 26 февраля
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18:00
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16:11
Названы предвестники редкого вида рака
16:02
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15:07
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 февраля 2019 года
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13:35
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Шоу-бизнес

Новые данные о состоянии серьезно травмированного Грачевского

Борис Грачевский. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер, создатель "Ералаша" неудачно упал, находясь на своей даче. В результате Борис Грачевский попал с переломом в больницу.
прочитано 658 раз

Несчастье произошло в Подмосковье. С травмой Борис Грачевский обратился в столичную больницу 24 февраля.

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Врачи диагностировали режиссеру закрытый перелом плеча. От госпитализации Грачевский отказался, передает телеканал "360" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Позже выяснилось, что создатель "Ералаша" уже приступил к работе. Он сообщил журналистам, что находится на сцене. Борис Грачевский отметил, что ничего ужасного с ним не случилось. "Ну, упал и упал. Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что со мной ничего страшного не произошло. Я уже добрался до театра Вячеслава Спесивцева в Москве и встречаюсь с его юными учениками. Фестиваль "Большой Ералаш" на носу, и мне некогда валяться в больнице", – цитирует режиссера "Вечерняя Москва".

Мероприятие стартует 26 марта в Звенигороде. Борис Грачевский приглашает юных артистов принять участие в фестивале.

Отметим, что поклонников создателя "Ералаша" интересует не только профессиональная, но и личная жизнь режиссера. Так, бурное обсуждение в Сети поднялось после того, как Борис Грачевский в 2017 году отметил свадьбу с молодой избранницей Екатериной Белоцерковской, которая младше его на 35 лет. Отвечая на критику, режиссер попросил не давать ему советов, а внушительная разница в возрасте с женой его совершенно не смущает.

Автор: Валерия Нарская26 февраля 2019, 21:48
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Борис Грачевский показал свой кабинет

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