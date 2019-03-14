"Все делаю, как она скажет": Престарелый Грачевский пляшет под дудку молодой жены

69-летний создатель "Ералаша" откровенно рассказал об отношениях со своей третьей супругой, 35-летней Екатериной Белоцерковской. Несмотря на огромную разницу в возрасте, Борис Грачевский уверяет, что в их семье царит полная идиллия.

В феврале режиссер и сценарист с избранницей отметили три года со дня свадьбы. Борис Грачевский признался, что жена помогла ему побороть рак кожи. Ему даже пришлось пройти курс химиотерапии.

"Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: "Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет", — рассказал Борис Грачевский в интервью "Антенне-Телесемь". Режиссер заявил, что обязан быть здоровым, потому что для него в жизни нет ничего важнее, чем Екатерина.

По словам руководителя "Ералаша", его супруга – нежнейшее создание. "Она любит меня, а я – ее... Катя – потрясающий человек, которого я обожаю, без нее жить не буду", – разоткровенничался Борис Грачевский.

Режиссер признался, что в молодой жене ему больше всего нравится то, что та радуется любым мелочам и заботится о нем. Грачевский привел примеры из семейной жизни.

"Как-то подарил ей мобильник вместо разбитого, так она чуть машину не перевернула от радости. Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики...", - поделился создатель "Ералаша". По его словам, Екатерина научилась готовить из-за любви к нему.

Скептикам и хэйтерам Борису Грачевскому тоже есть, что сказать. Многие говорили, что брак режиссера с молодой женой не продлится и года, и красотка вышла за него замуж по расчету. По словам сценариста, расчет есть только с его стороны: прожить остаток жизни в любви.

Борис Грачевский попросил "всех мудрецов и доброхотов" оставьте его в покое со своими советами. "Это моя жизнь и моя любовь, вам никогда меня не понять", - заявил режиссер.