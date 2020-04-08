"Всего 100 рублей помогут": Макеева в бедственном положении собирает гроши на спасение жизни

Несколько дней назад актриса и певица Анастасия Макеева встревожила друзей и поклонников, заявив, что находится в бедственном положении. "Я потеряла все без исключения источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию, и до осени мне ничего не светит", – уверяла звезда. – Сейчас живу у друзей. Надежда на друзей, что поддержат".
Она знает, что есть в стране люди, которым приходится еще тяжелее. Поэтому на своей странице в социальной сети "Инстаграм" актриса объявила сбор средств. "Я спасаю жизнь ребенка, жизнь семьи, жизнь многодетной мамы, – пояснила Макеева. – Сейчас им очень нужна наша поддержка. Всего 100, 200 или 300 руб. могут прокормить многодетные семьи в регионах".
Правда, благородный порыв по сбору денег на пропитание чужих людей поняли и оценили не все. "Со стороны знаменитостей России, тем более такой красивой и замечательной девушки была бы более ожидаема популяризация призыва к правительству нашей страны поддержать эти самые семьи, одиноких женщин в финансовом, моральном и ином предусмотренными общепринятыми принципами гуманизма порядке", "Настя, надо с такими вопросами обращаться к правительству, за помощью, такое трудное время, все сидим дома, без работы, у многих нет никаких сбережений", "Почему мы, а не государство?" – пишут Макеевой в комментариях недоумевающие люди, которых она призывает собирать гроши.
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