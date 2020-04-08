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Близкие вспомнили действия Бабкиной перед комой

Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новый выпуск своей передачи Андрей Малахов посвятил Надежде Бабкиной, которую госпитализировали с обширной пневмонией. На шоу высказались близкие артистки. Так, актер Сергей Астахов сообщил, что перед тем, как певица попала в больницу, они с ней обнимались и целовались.
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В связи с карантином, введенным из-за коронавируса, в студии Андрея Малахова не было зрителей, а гости и эксперты сидели на расстоянии полутора метров друг от друга. Некоторые знаменитости не смогли посетить съемки, поэтому общались по видеосвязи.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Друзья и близкие постарались восстановить ход событий, который привел Надежду Бабкину на больничную койку. О том, что артистку госпитализировали, стало известно 6 апреля. Однако певица попала в клинику еще 1 числа, просто родственники постарались не афишировать эту информацию. Друг семьи доктор Александр Мясников признался, что знал о госпитализации Надежды Бабкиной, но молчал.

"Понимаете, звание народной артистки – это не гарантия того, что ты не заболеешь. Мы все когда-нибудь умрем. Поэтому, нужно относиться к ней просто как к человеку, который болеет. Остается только надеяться, что она скоро выздоровеет, потому что она активная, здоровая, без каких либо факторов риска", – заявил медик.

Актер, ведущий, шоумен Вячеслав Манучаров и вовсе признался, что на днях разговаривал с Надеждой Бабкиной, и она кашляла ему в трубку и признавалась, что подозревает у себя коронавирус. Кстати, Манучаров и Бабкина играют вместе в четырех спектаклях.

Андрей Малахов пообщался и с другим партнером артистки, актером Сергеем Астаховым. Они вместе играют в спектакле "Ночь перед Рождеством". "Я считаю, что ничего страшного не произошло. Все мы болеем", – философски отметил он.

Сергей Астахов был среди тех, кто веселился на празднике в честь юбилея Надежды Бабкиной. Примечательно, что артистку госпитализировали через пару недель после вечеринки. Астахов рассказал, что на празднике Бабкина считала поголовно всех, чтобы не нарушить распоряжение властей. "Она себя чувствовала прекрасно", – подчеркнул актер.

"Конечно, мы обнимались, целовались. Я подчеркну, тогда не было такой явной прямой угрозы для нас. Мы даже представить себе не могли, что будут такие ограничения", – объяснил Сергей Астахов.

Месяц назад Надежда Бабкина и вовсе гастролировала. Она была в Тюмени вместе с артистом Глебом Матвейчуком. Тогда, по словам Матвейчука, она на здоровье не жаловалась. "Для меня Надежда Бабкина очень сильный человек по жизни, способный разрулить любые ситуации, любые проблемы. Я уверен, что все будет хорошо", – высказал мнение актер.

Отметим, что, по последним данным, тест на коронавирус у Надежды Бабкиной оказался отрицательным. Однако по сообщению источников в медицинской среде, течение заболевания показывает "абсолютно коронавирусную клиническую картину" с осложнением в виде двухсторонней пневмонии.

Автор: 8 апреля 2020, 13:06
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