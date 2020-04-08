"Свалился в кресло и сидит": отставшему от жизни Хазанову устроили разнос

Илья Соболев высказался насчет деятельности Геннадия Хазанова, который был востребован в прошлом веке. Комик считает, что артист мог бы собирать молодую аудиторию, но ему мешают консервативные взгляды.

Для многих Геннадий Хазанов – легенда отечественного юмора. Он прославился искрометными монологами и пародиями. У артиста такой величины свои взгляды, он не понимает комиков сегодняшнего дня и не приемлет в речи нецензурных выражений. Хазанов давно не дает концертов и выступает экспертом в различных шоу.

Телеведущий Сергей Минаев в своем ютуб-шоу "Минаев Live" вспомнил, как в одном из выпусков проекта "Один в один" тот отчитывал участника за пошлость. Писатель назвал юмориста "сельским учителем" и предположил, что с возрастом Хазанов перестал понимать происходящее в современном мире.

С ним согласился комик Илья Соболев, который известен своим жестким юмором на злободневные темы. Резидент Comedy Club отметил, что Хазанов, который опирается только на собственные знания и опыт, давно "не в жанре".

"Свалился в кресло и сидит там десятки лет. И просто не в теме", – высказался Соболев.

Комик отметил, что у Хазанова есть шансы вновь стать востребованным, но ему придется избавиться от старых убеждений. По мнению Ильи, артисты обязаны идти в ногу со временем, чтобы быть интересными для зрителя. В пример он привел американского стендап-комика Дэйва Шапелла, который прервал карьеру на некоторое время, а после вернулся на сцену и до сих пор остается популярным.