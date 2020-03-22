"Бей и убегай!": опозорившийся Соболев не смог решить пример из школьной программы

Гостем очередного выпуска ютуб-шоу Антона Шастуна "Контакты" стал Леван Горозия, ранее известный под псевдонимомL’One. Согласно правилам программы, участнику задают 10 вопросов из разных областей. Однако за него должны отвечать знакомые и друзья из его телефонной книги.
Так, Леван благодаря надежным связям смог дойти до последнего вопроса. В финале шоу артист должен был решить задачу по математике: икс в квадрате, разделенный на три, равен трем; какое число является неизвестным? Чтобы выиграть, Горозия позвонил своему другу Илье Соболеву. На это Шастун дал ему полминуты. Но что-то пошло не так...
"Бей и убегай!" – сказал в ответ комик, рассмешив всех присутствующих.
Леван же пытался подсказать Соболеву правильный ответ. Он намекнул, что из своего ответа он должен исключить все цифры после трех, а также единицу и двойку. Однако Илья ничего не понял, и звонок был прекращен. После этого артист позвонил своей теще, которая недолго думала над ответом. В результате Горозия победил в шоу.
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