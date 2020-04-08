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"Ну какая я народная артистка?!": Миронова смутилась из-за полученного звания

Мария Миронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что актрисе Марии Мироновой присвоили звание народной артистки России. При этом сама продюсер до последнего скрывала этот факт.
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Все дело в том, что она довольно скромно относится к своим заслугам и не спешит кричать о них на каждом шагу. Дочь Андрея Александровича уверена, что ее коллеги – артисты более старшего поколения – в большей мере достойны почетного звания. Особенно, с учетом того, что оно влияет на прибавку к пенсии.

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"Ну какая я народная артистка!? Эта девочка с самого детства слишком интровертна, чтобы быть народной! И это правда", – заявила Миронова в своем инстаграм-аккаунте.

Но фанаты продолжали упорно настаивать на своем. По их мнению, наследница Андрея Александровича по праву заслужила называться народной артисткой. "Мария! Вы очень достойны этого звания! Потому, что умничка! Талантливая! Красивая! Обожаю вас и все ваши роли", – призналась преданная обожательница.

 

 

Миронова сердечно поблагодарила всех, кто поздравил ее с получением звания народного артиста России. По словам актрисы, такая реакция поклонников является для нее огромной ценностью. 

Автор: 8 апреля 2020, 04:37

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