Миронова показала себя во всей красе спустя месяц после родов

Артистка стала матерью второй раз 30 сентября 2019 года. В своем инстаграм-аккаунте она показала, как выглядела спустя месяц после родов. На фото она запечатлена с матерью и новорожденным сыном.
Мария Миронова объяснила, что кадр сделан после возвращения домой. Она отметила, что сейчас ей совершенно непонятно, как ее семья жила раньше, без "этого маленького и безумно любимо-позитивного человека".
Напомним, мальчик появился на свет в Греции. У звезды есть и взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Сейчас ему 27 лет. Он продолжил актерскую династию.
Ранее знаменитость делилась трудностями материнства. Она отмечала, что маленький ребенок – это прекрасно, но сложно, особенно в определенном возрасте. Она признавалась, что старший сын обожает братика, но у него уже своя жизнь.
С младшим наследником Марии Мироновой помогают няни и ее мама. Напомним, отцом ребенка стал четвертый супруг артистки Андрей. Звезда долго скрывала своего нового избранника от СМИ. Известно, что мужчина является директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.
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