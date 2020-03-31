Миронова показала себя во всей красе спустя месяц после родов

Младшему сыну 46-летней Марии Мироновой Теодору (Федору) исполнилось полгода. В честь этого звезда поделилась трогательным семейным снимком.

Артистка стала матерью второй раз 30 сентября 2019 года. В своем инстаграм-аккаунте она показала, как выглядела спустя месяц после родов. На фото она запечатлена с матерью и новорожденным сыном.

Мария Миронова объяснила, что кадр сделан после возвращения домой. Она отметила, что сейчас ей совершенно непонятно, как ее семья жила раньше, без "этого маленького и безумно любимо-позитивного человека".

Напомним, мальчик появился на свет в Греции. У звезды есть и взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Сейчас ему 27 лет. Он продолжил актерскую династию.

Ранее знаменитость делилась трудностями материнства. Она отмечала, что маленький ребенок – это прекрасно, но сложно, особенно в определенном возрасте. Она признавалась, что старший сын обожает братика, но у него уже своя жизнь.



С младшим наследником Марии Мироновой помогают няни и ее мама. Напомним, отцом ребенка стал четвертый супруг артистки Андрей. Звезда долго скрывала своего нового избранника от СМИ. Известно, что мужчина является директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.