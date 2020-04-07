Знаток шоу-бизнеса вскрыл правду о хайпующих на скандалах звездах-наркоманах

Известный шоумен и участник телепроекта "Дом-2" не понаслышке знает о закулисье звездной жизни. Мужчина решил высказаться насчет последних скандалов, которые разразились вокруг рэперов Джигана и Гуфа.

Рустам Солнцев отметил, что многие обыватели начали "подсаживаться" на новости о безумствах, которые творят звезды. Народ стал интересоваться их жизнью и получать удовольствие, наблюдая за больными людьми, как за мартышками в зоопарке. Шоумен решил разобраться, почему новыми героями стали Джиган, Гуф и Панин.

Бывшего участника "Дома-2" беспокоит, что некоторые даже равняются на поведение асоциальных личностей. "Джиган у нас зажег. С начала года никакого другого героя у нас нет. Есть только он и его наркоманские эскапады, которые все, что самое интересное, в прямом эфире его "Инстаграма". В прямом эфире его бедной жены, у которой какая-то неимоверная куча детей", – рассказывает Солнцев.

Звезда считает, что Оксана Самойлова в истории с Джиганом не плохая женщина, однако все равно умудряется врать о похождениях мужа. Рустем уверен, что невозможно было не знать про измены супруга.

"История о его связи с той же Эрикой, транссексуалом из "Дома-2", прошлась вообще по СМИ. Все ее прочли, это было несколько лет назад", – добавил Солнцев.

Мужчина заявил, что обыватели должны уже сойти с ума от количества информации о выходках скандальных артистов. "Жизнь наркомана, она мерзка, она такова. Ребята, не бывает никакого романтизма, не бывает никакого прикола в этом во всем. В конце этого всегда помойка. И посередине этого тоже помойка. А когда наркоман – член твоей семьи, это даже не жесть, ну этому слов не подобрать", – уверен шоумен.

Однако знаменитость заверила, что записывает видео не с целью назвать Джигана, Гуфа и Панина плохими. Главный ужас, по мнению Солнцева, состоит в том, что эти "звезды" вываливают все свои наркоманские выходки в интернет, а СМИ вынуждены это продавать.

"Вы потребляете это и не замечаете, как становитесь заложниками этой фигни. Вам интересно и вам хочется, чтобы это накручивалось. А эти идиоты, несмотря на то, что их сознание затуманено, продолжают вам подыгрывать", – отметил шоумен.

Мужчина уверен, что некоторые звезды не понимают, что уже достали всех. "Самойлова лезет в эфир со своими рассказиками о том, что случилось с ее мужем и с их расставанием, сама того не понимая, что она уже всех перекормила этим и подсадила вас на это. И теперь вы наркоманы. Вы в зависимости. В в употреблении этой фигни", – резюмировал Рустем Солнцев.