"Осталось три дня": специалист о находящейся между жизнью и смертью Бабкиной

Вся страна следит за новостями из подмосковного госпиталя, в котором сегодня находится Надежда Бабкина. Врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы, опасаясь, что коронавирусная инфекция могла мутировать и вызвать осложнения.

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