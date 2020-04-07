"Осталось три дня": специалист о находящейся между жизнью и смертью Бабкиной

Корреспондент "Дни.ру" позвонил звезде первого сезона проекта "Битва экстрасенсов" Дарье Мироновой и попросил рассказать, что ждет любимую народом певицу. Ведь, как известно, будущее каждого из нас предрешено...
"Еще три дня Надежда Георгиевна будет находиться в критическом положении между жизнью и смертью, будет бороться, – считает Дарья. – Это будет самое сложное время. Но потом ей удастся победить коварный недуг, и начнется быстрое восстановление".
"В царстве мертвых Бабкину ждут еще не скоро, – выяснила гадалка. – У нее за плечами мощный ангел-хранитель и серьезная поддержка духов предков-славян. Они непременно помогут ей вернуться к жизни. У певицы есть мощная энергетическая защита, я ее чувствую".
"Сама певица, кстати, тоже колдунья, ведунья, которая своим голосом может лечить людей, дарить им радость, свет, надежду, – полагает Дарья Миронова. – И умирать ей пока рано – ее миссия на Земле еще не выполнена, она нужна многим людям".
Дарья Миронова считает, что помочь певице поскорее вернуться на сцену может каждый из нас, если будет вспоминать ее добрым словом и мысленно желать здоровья.
Напомним, что Надежда Бабкина находится в группе риска из-за возраста. Согласно статистике, люди старше 65 лет хуже всего справляются с коронавирусом. Смертность в возрастной группе от 70 до 79 лет достигает 8%, что в два раза больше среднего показателя.
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