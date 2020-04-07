"Как плевок в душу": избранница Джигарханяна-младшего дала пощечину Цымбалюк-Романовской

Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о свадьбе с пасынком ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. Позже оказалось, что пианистка все выдумала. Мол, это была первоапрельская шутка. Такой юмор не оценила избранница Степана Джигарханяна Ольга Казаченко.
В разговоре с изданием "Собеседник" девушка призвала Цымбалюк-Романовскую одуматься и отстать от семьи ее возлюбленного. Шутку пианистки Ольга назвала "влажной фантазией".
"Выдуманная история со свадьбой выглядит как плевок в душу не только мне и Степану, но и его пожилым родителям", – сказала Казаченко.
Если у Цымбалюк-Романовской есть хоть немного уважения к Джигарханянам, она должна успокоиться, добавила девушка. Ольга пожелала Виталине поскорее найти своего избранника.
В свою очередь Казаченко переживает не лучшие времена: она не видится с Джигарханяном из-за карантина уже третий месяц. Общаются они только по телефону. Такая ситуация делает отношения напряженными, что приводит Ольгу в панику.
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