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"Как плевок в душу": избранница Джигарханяна-младшего дала пощечину Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Неожиданное заявление Виталины Цымбалюк-Романовской, связанное с бывшим мужем и его пасынком, спровоцировало Ольгу Казаченко на ответные действия. Возлюбленная Степана Джигарханяна в шоке от поведения пианистки.
прочитано 783 раза

Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о свадьбе с пасынком ее бывшего мужа Армена Джигарханяна. Позже оказалось, что пианистка все выдумала. Мол, это была первоапрельская шутка. Такой юмор не оценила избранница Степана Джигарханяна Ольга Казаченко.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

В разговоре с изданием "Собеседник" девушка призвала Цымбалюк-Романовскую одуматься и отстать от семьи ее возлюбленного. Шутку пианистки Ольга назвала "влажной фантазией".

"Выдуманная история со свадьбой выглядит как плевок в душу не только мне и Степану, но и его пожилым родителям", – сказала Казаченко.

Если у Цымбалюк-Романовской есть хоть немного уважения к Джигарханянам, она должна успокоиться, добавила девушка. Ольга пожелала Виталине поскорее найти своего избранника.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

В свою очередь Казаченко переживает не лучшие времена: она не видится с Джигарханяном из-за карантина уже третий месяц. Общаются они только по телефону. Такая ситуация делает отношения напряженными, что приводит Ольгу в панику. 

Автор: 7 апреля 2020, 10:21

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Две золушки , две охотницы за известными именами (и не только именами) на одного прЫнца !!!
Гость
Ответить
Нечем заняться бригаде нищебродов в составе шулера-неудачника и двух безработных клуш, одна из которых еще и мать одиночка? Решили опять к своему скорбному житию внимание привлечь?
1

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