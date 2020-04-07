Поездка в Америку и визит к Урганту: что делала Бабкина перед комой

Надежда Бабкина почувствовала недомогание, когда вернулась из Америки. Артистка побывала в Майами еще в середине февраля. Певица рассказала, что они с Евгением Гором погостили у друзей. "Казачка Надя" выкладывала видео и фото, сделанные в США, сообщая, что они с молодым любовником, поддавшись моде, начали бегать каждое утро.
Впрочем, кто-то считает, что Надежда Бабкина заболела коронавирусом на вечеринке, приуроченной к ее дню рождения. Она планировала устроить грандиозное торжество и концерт с участием коллег. Однако в Москве запретили массовые мероприятия, и певица ограничилась праздником в кругу близких. С мероприятия Бабкина выложила фото, где танцует с Гором.
В связи с 70-летием артистка отметилась и в программе Ивана Урганта. Она призналась, что дико нервничает перед выходом на сцену, хотя занимается этим уже 50 лет, и даже продемонстрировала подрагивающую руку.
Еще 29 марта на своей странице в соцсети "Инстаграм" Надежда Бабкина просила всех не нарушать карантин. "Мы сейчас проверяем себя на качество – насколько мы способны консолидироваться и побороть эту заразу. Давайте сделаем так: посидим дома", – призвала артистка.
Она отметила, что намерена строго соблюдать карантин. Певица подчеркнула: наконец у нее нашлось время разобрать гардероб, почитать книги, пообщаться в соцсетях с внуками.
А теперь Надежда Бабкина в искусственной коме. Как сообщили источники в медицинских кругах, клиническая картина болезни "абсолютно коронавирусная". Врачи полагают, что вирус мутировал. Если он поменял штамм, тесты могут не выявить его новую разновидность, пишет "Московский комсомолец".
Популярные темы форума
О кошках
Нужен совет
Хочу богатого мужика
Не помыла руки
Из какого вы города?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Жена стала выпивать.
Карантин и соседи
Как не потолстеть на карантине?
Анатолий