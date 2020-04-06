Рудковская сделала громкое заявление о заражении коронавирусом

Продюсер подозревает, что переболела коронавирусом. Более того, Яна Рудковская считает, что передала болезнь своему мужу, фигуристу Евгению Плющенко.

Знаменитость полагает, что заразилась COVID-19 в Японии. После возвращения в Москву она самоизолировалась и завила, что прилетевшие из-за рубежа звезды не осознавали серьезность последствий пандемии.

По словам Яны Рудковской, главный признак опасной инфекции – потеря обоняния, сообщает "Вечерняя Москва". Она рассказала, что три года назад они с супругом были в Японии на шоу. Продюсер сильно заболела и три дня не могла встать. При этом у нее пропало обоняние.

Знаменитость отметила, что в период недомогания ничего не чувствовала, и у нее держалась температура – 38,5. Яна Рудковская заверила, что у нее были все симптомы коронавируса.

Она напомнила, что в Японии было много заболевших коронавирусом. Однако во многом благодаря наличию антисептиков и масок у населения в стране было мало жертв болезни.

Как писали "Дни.ру", ранее Яну Рудковскую раскритиковали за продажу дизайнерских медицинских масок от COVID-19. Отметим, ситуация с коронавирусом в мире остается очень напряженной. Во многих странах введен режим самоизоляции во избежание распространения страшной инфекции.