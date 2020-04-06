"Секс-символ пришел – невменяемый": беснующегося Бондарчука увезли в клинику неврозов

Творческие люди очень ранимые, мнительные, их психика часто подвижная. О том, какими агрессивными кумиры бывают по ту сторону рампы, узнаешь нечасто. Но тем ценнее свидетельства очевидцев.

"Однажды по телефону я визировала интервью с народной артисткой России Ириной Скобцевой, – рассказала журналист Анжелика Заозерская. - И я слышала, как ее сын Федор Бондарчук ворвался в дом в неадекватном состоянии".

"Ирина Константиновна вынуждена была на время прервать разговор, заметив: "Секс-символ пришел – невменяемый", – продолжает Заозерская. Правда, подробности того, как именно бесновался Федор, она не сообщила.

Как утверждает "Экспресс-газета", Федор Бондарчук в свое время лечился в клинике неврозов, Анжелика Заозерская вспоминает, как актриса Анжелика Рейн ей признавалась: "Жена моего брата там работала и рассказывала. Уверена, что у него есть связи, доктора, деньги в конце концов. С этим можно справиться! Главное – не быть равнодушными".

Напомним, что через клинику неврозов в разное время проходили разные артисты. Например, лечащий врач Лолиты вспоминал, как тяжело она переживала разрыв с Александром Цекало. "У нее были объективные причины для спровоцированной депрессии, – говорила Лариса Пикарская в программе "Привет, Андрей!" – По шкале психиатрической безумия не было, это психоз, когда человек стремится покончить с жизнью. Она была раздавлена, но суицидальных мыслей у нее не было. Она рассказывала, что они куда-то летели, она выпила, начала окна бить, но таких истерик в отделении она не устраивала. Она тихо лежала у себя, и я с ней с большим удовольствием работала. Причем работа была и медикаментозная – она принимала лекарства, и очень много было психотерапевтической работы. Нам удалось справиться, она заново состоялась как человек, как актриса".