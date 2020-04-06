"Я держалась целых 8 часов": шокирующее признание Рудковской о сексе с Плющенко

Яна Рудковская дала откровенное интервью Тине Канделаки. Она рассказала, что была покорена фигуристом Евгением Плющенко и почти сразу же ему отдалась.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, Яна Рудковская и Тина Канделаки пообщались на расстоянии. Они устроили так называемый прямой эфир, то есть побеседовали в режиме онлайн в социальной сети. Разумеется, зашла речь и о личной жизни Яны Рудковской. В браке с прославленным фигуристом Евгением Плющенко продюсер состоит уже десять лет.

Рудковская заявила, что с Плющенко они не расстаются с самого дня знакомства. "У нас в первый же день все случилось, в том числе и секс, хотя я держалась целых восемь часов. До этого в моей жизни никогда не было такого, чтобы секс случился прямо на первом свидании. Это нонсенс!" – сделала шокирующее признание Яна Рудковская.

Она отметила, что в то время как раз переживала тяжелый развод с бизнесменом Виктором Батуриным, от которого ушла с большим трудом. "Вообще, я в Женю была влюблена давно, когда он еще катался. И когда я его увидела первый раз на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, болела за него, мне он очень нравился, мой типаж. Знаешь, было очень много моментов, когда мы могли познакомиться. Нас жизнь сводила", – отметил продюсер.

В 2013 году у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын Александр. Однако пара мечтает о рождении второго общего ребенка. Она призналась, что они предпринимали много попыток, даже дошло до ЭКО, однако все их труды пропали даром. "С каждым годом качество яйцеклеток все хуже и хуже. Заморозить получилось, но я была вынуждена сделать четыре ЭКО за год", – сообщила Рудковская.

Она призналась, что из-за этого стала поправляться. Сейчас она старательно держит вес в районе 53 килограммов. Но это дается ей с трудом – она почти ничего не ест и много занимается спортом. Однако, по словам Яны, она все равно поправляется. "Если бы не занятия спортом, то были бы все 60 килограммов", – отметила Яна.

Чтобы родить ребенка, Плющенко и Рудковская решили обратиться за помощью суррогатной матери. По словам продюсера, они собираются родить малыша уже в этом году, передает Starhit.