Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Понедельник
6 апреля
Лента новостей
22:03
Муцениеце снялась голой ради денег
21:52
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
21:47
Под Петербургом мужчина угнал и разбил автомобиль таксиста
21:38
В кузбасской деревне произошел пожар
21:30
В центре Петербурга вооруженные люди отобрали еду у курьера
21:26
"Какие миленькие": Пугачева показала занятия с сыном на самоизоляции (видео)
21:13
СМИ: У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
20:55
"Свобода!": Винокур эмоционально высказался о выздоровлении Лещенко от коронавируса
20:12
Появились кадры пожара в запретной зоне у Чернобыля
20:11
Рудковская сделала громкое заявление о заражении коронавирусом
20:02
Волочкова похвасталась комплиментами от покойного Кобзона
19:27
Трамп вводит в город войска для для борьбы с коронавирусом
19:27
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы
19:11
"У нас здесь полно всяких штучек": Панин шокировал новыми извращениями
19:08
Пять теленовелл для любителей сериала "Великолепный век"
18:57
Как победить страх ошибки
18:23
Покинутый Собчак Виторган пошел вразнос
18:08
Toyota RAV4: цвет настроения – иней
18:08
В российской больнице выявлено массовое заражение коронавирусом
17:41
"Секс-символ пришел – невменяемый": беснующегося Бондарчука увезли в клинику неврозов
17:37
"Я держалась целых 8 часов": шокирующее признание Рудковской о сексе с Плющенко
17:33
Южнокорейский сериал предсказал распространение коронавируса
17:31
Коронавирус отнял мать у Меган Маркл
17:25
Новые подробности о состоянии Игоря Николаева
17:21
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
17:12
Соцсети помогут спастись от кризиса
17:07
Озвучены чудовищные последствия коронавируса в России
16:56
Вооруженная банда напала на жителя Воскресенска
16:53
"С ума сошла": муж Кудрявцевой в шоке от запустившей себя супруги
16:51
"Память зафиксирует каждый кадр": Киркоров поделился скорбью по самой дорогой женщине
16:45
Кудрявцева назвала сына в честь возлюбленного
16:44
Курникова закрутила роман за спиной любимого мужчины
16:22
Названы новые симптомы коронавируса
16:17
Под Москвой ребенок подавился курагой и умер
16:17
"Коты шарахнулись": Екатерину Андрееву перестали узнавать
16:11
"Обследование каждый день": сидящей на диете Тархановой из сериала "Паромщица" нужен врач
15:29
"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство
15:21
Освобождайте аппарат ИВЛ: Лещенко указали на дверь в палате "Коммунарки"
15:04
Коронавирус: приколы про COVID-19
15:01
"Ответа ноль": семья не хочет общаться с признавшейся в интиме за деньги Борисовой
14:59
Ученые выяснили звучание коронавируса
14:53
Поддержать своих: Киркорова, Леонтьева и Баскова отправили с концертом на передовую в Донбасс
14:48
Дочь дала отпор заставшему ее врасплох Галкину
14:48
"Скудоумие": Рудковскую опустили за торговлю масками-"намордниками"
14:41
Звезду сериала "Физрук" затравили после появления в новом эпизоде "Холостяка"
14:40
Коллекторы спишут часть долгов россиян
14:35
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
14:23
"Должны догнать Ниццу": Малахов отправил россиян строить курорты
14:12
Россиянин чуть не умер после обычного похода в туалет
14:09
Названа причина отказа Путина от самоизоляции из-за коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
Шоу-бизнес

"Я держалась целых 8 часов": шокирующее признание Рудковской о сексе с Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская дала откровенное интервью Тине Канделаки. Она рассказала, что была покорена фигуристом Евгением Плющенко и почти сразу же ему отдалась.

Продолжение: Рудковская сделала громкое заявление о заражении коронавирусом
прочитано 3320 раз

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса, Яна Рудковская и Тина Канделаки пообщались на расстоянии. Они устроили так называемый прямой эфир, то есть побеседовали в режиме онлайн в социальной сети. Разумеется, зашла речь и о личной жизни Яны Рудковской. В браке с прославленным фигуристом Евгением Плющенко продюсер состоит уже десять лет.

ПО ТЕМЕ

Рудковская об изменах Джигана: Террорист в плане интима

"Как тест на беременность": Рудковская рассказала об удивительной проверке на коронавирус

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Рудковская заявила, что с Плющенко они не расстаются с самого дня знакомства. "У нас в первый же день все случилось, в том числе и секс, хотя я держалась целых восемь часов. До этого в моей жизни никогда не было такого, чтобы секс случился прямо на первом свидании. Это нонсенс!" – сделала шокирующее признание Яна Рудковская.

Она отметила, что в то время как раз переживала тяжелый развод с бизнесменом Виктором Батуриным, от которого ушла с большим трудом. "Вообще, я в Женю была влюблена давно, когда он еще катался. И когда я его увидела первый раз на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, болела за него, мне он очень нравился, мой типаж. Знаешь, было очень много моментов, когда мы могли познакомиться. Нас жизнь сводила", – отметил продюсер.

В 2013 году у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын Александр. Однако пара мечтает о рождении второго общего ребенка. Она призналась, что они предпринимали много попыток, даже дошло до ЭКО, однако все их труды пропали даром. "С каждым годом качество яйцеклеток все хуже и хуже. Заморозить получилось, но я была вынуждена сделать четыре ЭКО за год", – сообщила Рудковская.

Она призналась, что из-за этого стала поправляться. Сейчас она старательно держит вес в районе 53 килограммов. Но это дается ей с трудом – она почти ничего не ест и много занимается спортом. Однако, по словам Яны, она все равно поправляется. "Если бы не занятия спортом, то были бы все 60 килограммов", – отметила Яна.

Чтобы родить ребенка, Плющенко и Рудковская решили обратиться за помощью суррогатной матери. По словам продюсера, они собираются родить малыша уже в этом году, передает Starhit.

Автор: 6 апреля 2020, 17:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

Муцениеце снялась голой ради денег
СМИ: У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
"Свобода!": Винокур эмоционально высказался о выздоровлении Лещенко от коронавируса
Рудковская сделала громкое заявление о заражении коронавирусом

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Освобождайте аппарат ИВЛ: Лещенко указали на дверь в палате "Коммунарки"

Певцу велели "выметаться"

Политика

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Эпидемия никого не щадит
Коронавирус

В российской больнице выявлено массовое заражение коронавирусом

Заболели минимум девять человек
Шоу-бизнес

"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна

Пианистка до сих пор тоскует по бывшему мужу

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+