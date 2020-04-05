"Человек без кожи": во МХАТе высказались об уходе Домогарова

В конце марта Александр Домогаров объявил об уходе из МХАТа имени Горького. Артист объяснил свое решение тем, что не получил гонорар за мартовские спектакли. "Отношения с театром стали очень сложные с начала года. Ноги моей не будет на сцене этого лжетеатра", – заявил он.
Отметим, что Александр Домогаров был задействован в постановке режиссера Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни". Его коллегой по сцене была Юлия Высоцкая. Спектакль пользовался большим успехом у зрителей до закрытия театра на карантин.
О конфликте с актером высказалась исполнительный директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская. Она сообщила, что все артисты получают деньги за спектакли.
"Он (Александр Домогаров. – Прим.ред.) человек без кожи, поэтому ему могут быть позволены какие-то эмоциональные высказывания. Зарплату ему не заплатили ровно потому, что не подписан договор между нами", – рассказала представитель театра.
В эфире программы "Ты не поверишь!" Татьяна Ярошевская попросила актера вернуться в МХАТ имени Горького, подписать договор и получить законную заработную плату. "И, конечно, продолжать играть спектакль", – заключила она.
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