Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова

Спектакль Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" с Юлией Высоцкой и Александром Домогаровым пользовался бешеным успехом. После ухода артиста будущее постановки оказалось под вопросом.

В начале марта в МХАТ имени Горького прошли спектакли с участием Александра Домогарова и Юлии Высоцкой. Постановка имела оглушительный успех. А незадолго до того, как из-за карантина стали закрывать культурные учреждения, театр поднял цены на билеты: чтобы посидеть в первых рядах, нужно было выложить порядка шести тысяч рублей.

И тут как гром среди ясного неба – заявление Александра Домогарова об уходе из блестящего спектакля. Артист не стал объяснять причину, поэтому появилось много слухов. Журналисты связались с художественным руководителем МХАТ Эдуардом Бояковым, но тот отказался от комментариев. В пресс-службе сказали, что не знают об уходе Домогарова.

Ясность внес артист. Оказывается, он не получил гонорар за мартовские спектакли. "Перед каждым спектаклем мы подписывали договор с театром им. Горького (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Происходило это всегда сильно заранее. Тут же мне его выдали за полчаса до выхода на сцену, когда было совершенно не до этого. Денег за выполненную работу я не видел по сей день", – пожаловался Александр.

Как отметил актер, от директора театра он получил "издевательское письмо", в котором говорится, что его с публикой связывают не только финансовые обязательства, поэтому при любых обстоятельствах Домогаров должен выйти на сцену. Артист с такой постановкой вопроса категорически не согласен. "Эти деньги мне больше не нужны, я дарю их театру. И разрываю с ним все связи", – цитирует его StarHit.

В "Инстаграм" Александр Домогаров опубликовал фотографию договора с театром, не подписав снимок. Он прокомментировал сообщения, муссирующиеся в СМИ, и заявил, что работал вопреки всему.

"В связи с коронирусом и не соблюдений Мхат наших договора я каждый день выходил на сцену моего ТЕАТРА И РЕПЕТИРОВАЛ...., а чем единственный Журналист со мной лично говорил и нее есть Право на МОЕ ЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ и пусть разные сми пишут под мою фамилию гадости я продолжаю работать", – отметил артист.

Актер опроверг слова сотрудников пресс-службы о том, что они не в курсе его ухода. "Театр был поставлен в известность и лично был поставлен в известность лично Бояков! Только Бояков не стал делать то., чтобы как то сохранить спектакль! И именно Бояков несет ответственность! Но знают сотрудники театра и все служащие – Домогаров приходил во МХАТ за 5 часов до начала спектакля., мне стыдно за то, что я опустился до дна этого "театра", – заключил Александр.

Что будет со спектаклем, неизвестно. Не исключено, что он "переедет" в Театр имени Моссовета, где Александр Домогаров служит более 25 лет. Как отметил актер, решение будет принимать режиссер Андрей Кончаловский.