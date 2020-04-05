Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Воскресенье
5 апреля
Лента новостей
14:18
Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова
13:58
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч
13:38
"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"
13:29
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
13:23
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
12:47
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
12:40
У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
12:28
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
12:19
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь
11:37
Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко
11:20
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен
11:05
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
10:55
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
10:43
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
09:56
Известный тренер стал отцом в пятый раз
09:22
Павла Волю застукали танцующим на каблуках в платье жены
07:33
Возомнившего себя собакой Ягудина сравнили с Паниным
05:36
"Забыл, что это кино": Петров публично оценил работу возлюбленной
03:30
Рудковская об изменах Джигана: Террорист в плане интима
01:02
Коронавирус: последние новости сегодня, 5 апреля 2020 года
23:43
"Как тест на беременность": Рудковская рассказала об удивительной проверке на коронавирус
21:28
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
19:33
"Ужас": болезненный вид Юлии Ковальчук вызвал оторопь
17:50
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
17:37
"Мракобесие": Виторган разнес Собчак за высказывание о коронавирусе и боге
17:31
"Муж убьет": находящаяся в истерике Казанова решилась на смелый шаг
17:27
"Внимание на горшки": выявлена неожиданная опасность коронавируса
17:24
Ногу затянуло в тренажер: дочь Тимати серьезно травмировалась
17:07
"Мы расстаемся": Бузова в шоке от кардинальных изменений в своем избраннике
16:51
"Совсем совесть потерял": Тарзан обнажился на глазах у соседей
16:43
"Попала под горячую руку": Башаров хочет вернуться к избитой им жене
16:27
"Низкий поклон": Заворотнюк отреагировала на слова благодарности врачам и друзьям
16:10
Открытый финал первого сезона сериала "Колл-центр"
15:53
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
15:48
Рисунок Пугачевой выставили на продажу за большие деньги
15:34
"Я призвал коронавирус": Киркоров шокировал неожиданным заявлением
15:21
Чем закончился первый сезон сериала "Патриот"
15:07
Распознать невозможно: ученые допустили искусственное происхождение коронавируса
14:49
"Это несправедливо!": дети из "Голоса" ополчились на наставницу Гагарину за вылет из шоу
14:17
"Навсегда": озвучен страшный прогноз о короанвирусе
14:06
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
14:01
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: двое в тяжелом состоянии
13:15
Россияне стали больше одобрять работу Госдумы
13:06
Вдова Марьянова поселила нового возлюбленного в квартиру артиста
12:41
Стало известно состояние заболевшей Натальи Ветлицкой
12:32
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
12:21
"Развод и вранье": Ольга Орлова стала жертвой мошенников
11:50
"Светская помойка": российские знаменитости получили смачную оплеуху за нарушение карантина
11:48
Беспечная Волочкова подвергла риску семью с маленькими детьми
11:28
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло пугающей отметки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Лишилась всего": друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Шоу-бизнес

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова наконец счастлива в любви. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" строит отношения с блогером Давидом Манукяном, и, говорят, свадьба не за горами.
прочитано 16551 раз

Ольга Бузова и Давид Манукян закрутили роман после того, как блогер снялся в клипе на ее песню "Лайкер". До того, как начать встречаться со звездой реалити-шоу "Дом-2", Давид был широко известен в узких кругах. Все изменилось, когда стало известно о его романе с Ольгой Бузовой. Сейчас на аккаунт Давида Манукяна подписано 11,2 миллиона человек.

ПО ТЕМЕ

"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой

Бузова показала прилюдные ласки с известным блогером (видео)

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Многочисленные поклонники ждут не дождутся, когда влюбленные официально оформят отношения. Впрочем, поющая ведущая интригует. В недавнем интервью на вопрос о свадьбе Ольга кокетливо заявила, что, возможно, они с Давидом уже поженились. Впрочем, самые ярые фанаты убеждены, что Бузова, если соберется замуж, точно захочет закатить грандиозный праздник по этому поводу.

Тем не менее, звезда "Дома-2", даже будучи на карантине из-за пандемии коронавируса, держит общественность в напряжении. На сей раз она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать!" – объявила Ольга Бузова.

Далее гламурная брюнетка обратилась к Давиду Манукяну: "Теперь ты обязан на мне жениться 😈". Из этих слов поющей ведущей очевидно, что пара пока так и не оформила отношений. Давид не оставил заявление Ольги без внимания. В комментариях к посту любимой женщины он коротко написал: "Выходи за меня".

Поклонники пришли в полный восторг, хотя и поняли, что живот накладной. "Очень идет", "8 месяц уже", "Оленька, тебе идет животик", – высказались многие подписчики официальной странички Ольги Бузовой в социальной сети  "Инстаграм". Отметим, что в январе звезде скандально известного телепроекта "Дом-2" исполнилось 34 года, детей у нее пока нет.

Автор: 5 апреля 2020, 10:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мало, что дура , так еще и страшная такая, ты такая страшная...(ну и по тексту)
Гость
Ответить
Если учесть с какой скоростью у тупицы всея Руси растет живот,на выходе через 9 месяцев она ждет бегемота.Или более прозаичный варинат,спрятанная под шмотьем подушка и радость дегенератки,что вновь о себе напомнила.
1

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Звезда телепроекта "Дом-2" выложила сенсационное фото
Шоу-бизнес

Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской

Пианистка не видит берегов
Шоу-бизнес

Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь

Артистка оставила все родне
Шоу-бизнес

Звезда "Фабрики звезд" увела мужа у беременной коллеги Киркорова

Певица светится от счастья

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+