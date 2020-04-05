"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Ольга Бузова наконец счастлива в любви. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" строит отношения с блогером Давидом Манукяном, и, говорят, свадьба не за горами.

Ольга Бузова и Давид Манукян закрутили роман после того, как блогер снялся в клипе на ее песню "Лайкер". До того, как начать встречаться со звездой реалити-шоу "Дом-2", Давид был широко известен в узких кругах. Все изменилось, когда стало известно о его романе с Ольгой Бузовой. Сейчас на аккаунт Давида Манукяна подписано 11,2 миллиона человек.

Многочисленные поклонники ждут не дождутся, когда влюбленные официально оформят отношения. Впрочем, поющая ведущая интригует. В недавнем интервью на вопрос о свадьбе Ольга кокетливо заявила, что, возможно, они с Давидом уже поженились. Впрочем, самые ярые фанаты убеждены, что Бузова, если соберется замуж, точно захочет закатить грандиозный праздник по этому поводу.

Тем не менее, звезда "Дома-2", даже будучи на карантине из-за пандемии коронавируса, держит общественность в напряжении. На сей раз она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать!" – объявила Ольга Бузова.

Далее гламурная брюнетка обратилась к Давиду Манукяну: "Теперь ты обязан на мне жениться 😈". Из этих слов поющей ведущей очевидно, что пара пока так и не оформила отношений. Давид не оставил заявление Ольги без внимания. В комментариях к посту любимой женщины он коротко написал: "Выходи за меня".

Поклонники пришли в полный восторг, хотя и поняли, что живот накладной. "Очень идет", "8 месяц уже", "Оленька, тебе идет животик", – высказались многие подписчики официальной странички Ольги Бузовой в социальной сети "Инстаграм". Отметим, что в январе звезде скандально известного телепроекта "Дом-2" исполнилось 34 года, детей у нее пока нет.