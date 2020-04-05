Рудковская об изменах Джигана: Террорист в плане интима

Ситуация в звездной семье не дает покоя Рудковской. Яна решила лично позвонить Оксане и все выяснить.
О том, как прошла беседа с женой рэпера знаменитость отчиталась в прямом эфире "Инстаграм". Информацию о скором расторжении брака Самойлова подтвердила. У пары действительно большие проблемы.
Рудковская высказала слова поддержки Самойловой. Оксана, по мнению Яны, настоящая умница, ведет себя достойно. "Очень хочу, чтоб они помирились, ведь четыре ребенка без папы – это тяжело", – рассудила знаменитость.
Затем Яна выразила желание связаться с Джиганом. Она верит, что рэпер сможет вернуть расположение пока еще жены. Артист и его избранница помирятся, скандал сделает их отношения еще крепче. "Что касается измен, то тут слова преувеличены. Не думаю, что он такой террорист в плане интима", - рассудила звезда.
Яна Рудковская подчеркнула, что отказывается от слов сказанных ранее: разлад в семье Оксаны и Джигана – это не пиар. Также звезда не верит слухам, о том, что рэпер страдает от наркотической и алкогольной зависимости.
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