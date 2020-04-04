"Я призвал коронавирус": Киркоров шокировал неожиданным заявлением

Филипп Киркоров признался, что это он причастен к пандемии коронавируса. Артист считает, что сила слова и мысли спровоцировали ту ситуацию, которая сейчас сложилась в мире.

Народный артист России Филипп Киркоров увидел свою вину во вспышке коронавируса, которая была зафиксирована в последний день 2019 года. Об этом поп-король рассказал в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ.

Певец вспомнил, как он устал к началу зимы от гастролей и различных съемок. Филипп попросил Деда Мороза, чтобы в скором времени смог по-настоящему отдохнуть и больше внимания уделить детям. Сейчас артист сидит дома, но по печальному поводу.

Также Киркоров рассказал, чем занимаются его дети дома. Так, Алла-Виктория много стала рисовать. Знаменитый папа рад, что дочь занята именно этим делом. "Лишь бы не пела", – отметил он. Артист считает выступления на сцене большим трудом, поэтому не хочет такого будущего для наследницы.

Однако жаловаться артисту все равно не приходится. Хоть Филипп и находится на карантине, он принимает участие в съемках шоу "Маска" на НТВ. Запись выпусков проекта происходит без присутствия публики, чтобы избежать распространение коронавируса