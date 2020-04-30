"Задолбало все": запертый дома Бондарчук изнывает от одиночества

Режиссер заявил, что за время, проведенное в квартире, он перепробовал практически все способы, чтобы разнообразить досуг. Актер пересматривал кино, пытался разобраться в социальных сетях, занимался спортом и многим другим. "Телеграм", "Инстаграм", телевизор, сериалы, советы друзей – задолбало все", – признался Федор Бондарчук.
Мужчина добавил, что тоскует по живым людям. Знаменитость даже готова отправиться на общественные работы, чтобы хоть изредка выходить из дома. Артист не против помогать врачам: носить, мыть и выполнять прочие команды, не требующие специальных навыков. Федор Бондарчук рассматривает и другую волонтерскую деятельность. Правда, переживает, что от него будет больше вреда, чем пользы.
Также режиссер "Вторжения" подумывает над созданием анонимного клуба самоизолированных. "Чтобы делиться советами, через сколько недель наступает срыв, когда будет полегче", – цитирует Федора Бондарчука издание VOGUE.
Напомним, сейчас режиссер счастлив в браке с 31-летней актрисой Паулиной Андреевой. Пара поженилась в прошлом году, мероприятие прошло в закрытом формате. У супругов пока нет совместных детей, однако артисты не исключают, что когда-нибудь решатся родить наследника.
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