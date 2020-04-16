"Бабушки выдавливают из себя секс": оголившую грудь Бондарчук засмеял народ

Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук во время режима самоизоляции решила разобрать архивные фотографии и некоторые из них показать подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Вечером 14 апреля модель опубликовала весьма пикантный снимок, который поклонники вряд ли могли ожидать.
Фотография была сделана на Мальдивах в январе. Улыбчивая Светлана позировала для снимка сидя на деревянном ограждении, высунув язык. Из одежды – легкая бирюзовая блузка, которая насколько прозрачная, что можно разглядеть обнаженную грудь. "Мечты сбываются?" – подписала снимок Бондарчук.
Большинство поклонников остались в восторге от публикации Светланы. "Вы очаровательная", "Сексуальная женщина в бомбической блузке", "Какая у вас красивая грудь", – написали фолловеры. Но нашлись и те, кто решил посмеяться над откровенностью знаменитости. "А бабушки ве выдавливают из себя секс", – съязвила пользовательница Сети. Молчать модель не стала и ответила: "Главное, вы не забывайте выдавливать секс, а не желчь. А то можете заболеть".
Напомним, что Светлана является экс-супругой знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука. Сейчас у главреда журнала Hello! новые отношения. Ее возлюбленный – предприниматель Сергей Харченко.
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