"Бабушки выдавливают из себя секс": оголившую грудь Бондарчук засмеял народ

Светлана Бондарчук в очередной раз доказывает поклонникам, что возраст для нее не имеет значения. 51-летняя модель продолжает публиковать пикантные фотографии.

Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук во время режима самоизоляции решила разобрать архивные фотографии и некоторые из них показать подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Вечером 14 апреля модель опубликовала весьма пикантный снимок, который поклонники вряд ли могли ожидать.

Фотография была сделана на Мальдивах в январе. Улыбчивая Светлана позировала для снимка сидя на деревянном ограждении, высунув язык. Из одежды – легкая бирюзовая блузка, которая насколько прозрачная, что можно разглядеть обнаженную грудь. "Мечты сбываются?" – подписала снимок Бондарчук.

Большинство поклонников остались в восторге от публикации Светланы. "Вы очаровательная", "Сексуальная женщина в бомбической блузке", "Какая у вас красивая грудь", – написали фолловеры. Но нашлись и те, кто решил посмеяться над откровенностью знаменитости. "А бабушки ве выдавливают из себя секс", – съязвила пользовательница Сети. Молчать модель не стала и ответила: "Главное, вы не забывайте выдавливать секс, а не желчь. А то можете заболеть".

Напомним, что Светлана является экс-супругой знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука. Сейчас у главреда журнала Hello! новые отношения. Ее возлюбленный – предприниматель Сергей Харченко.