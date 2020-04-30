Популярные артисты начали спиваться в изоляции

Поговаривают, что трудности с деньгами испытывают актер Эммануил Виторган и певец Александр Серов. Экс-подруга рыжего "Иванушки" Андрея Григорьева-Апполонова Олеся Сазыкина утверждает, что артист, у которого и раньше были непростые отношения с алкоголем, ушел в депрессию и запой на фоне самоизоляции.
О том, почему звезды в условиях пандемии находятся в группе риска, и чем может обернуться для них длительное отсутствие работы, рассказала врач-нарколог клиники Маршака Валентина Аванесова.
"Люди творческих профессий всегда были в алкогольной и наркотической группе риска. Это связано с устройством психики: тонкая душевная организация не позволяет им адекватно противостоять трудностям. У творческого человека излюбленный способ борьбы с проблемами – уход от реальности", – констатирует Валентина Аванесова.
Известно, что главный страх артиста – остаться без работы. А ее сейчас нет. Не секрет, что многие звезды привыкли жить на широкую ногу, и при этом в отрыве от реального финансового статуса. С отменой развлекательных мероприятий многие знаменитости остались "на бобах" и живут по кредитке или в долг. Как и у простых граждан, у многих из них ипотека.
"Сегодня мы столкнулись с экстраординарной ситуацией, которой не было места в истории. Наркологические клиники переполнены пациентами, причем среди них много известных людей, которые находились в уверенной и длительной ремиссии", – говорит Аванесова.
Всем, кто находит спасение от отчаяния и кредиторов в употреблении спиртного и психоактивных веществ, специалист дает следующие рекомендации:
- Если произошел срыв после успешного лечения, если человек был бытовым пьяницей, а на фоне изоляции ушел в запой – незамедлительно обратиться за медицинской помощью в надежную клинику. В случае, если сам человек не в состоянии это сделать, могут подключиться родные.
- Если вы чувствуете, что пьете все больше, без спиртного не обходится ни один день, можно обратиться в онлайн-группы поддержки. Назову самые эффективные: группа АА "Новое начало", "Строители", "Эго-Запад", "Девочки", "Свет".
- Очень важно понимать, что все это закончится. Мы не знаем точной даты, но есть закон природы – ничто не вечно. Наша задача – не заниматься саморазрушением, а копить ресурс на светлое "посткоронавирусное" будущее.
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