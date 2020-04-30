Вместо стакана водки: затейник Солнцев заставляет старушку-жену задирать ноги по утрам

Любви все возрасты покорны... В справедливости этой истины убеждаешься снова и снова, глядя на трогательные отношения 39-летнего фрика Гогена Солнцева и его престарелой супруги Екатерины Терешкович.

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! Я ж хочу всего одну //Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.." – говорил Царь в "Сказе про Федота-Стрельца" Леонида Филатова.

Вот так же и с женой-пенсионеркой Гогена Солнцева. Она уже хоть и дышит на ладан, но не сдается, бодрится, держится. Каждое утро молодой затейник-муж заставляет ее задирать ноги. Это полезнее, чем стакан водки. Тем более, Катюша склонна заливать глаза, как говорят...

"Мы с девочками ввели традицию в самоизоляции каждое утро делать зарядку, – пояснил Гоген. – Это отлично стимулирует тело и поднимает настроение! Всем желаем тоже заниматься дома физическими нагрузками, чтобы не набирать вес и держать себя в тонусе! Наш следующий шаг – переход на диетическую и полезную еду!"

"...Твоя сейчас задача – // На кладбище не попасть!" – твердила Царю Нянька все в том же бессмертном произведении Филатова. Катя Терешкович пока не только успешно справляется с этой задачей, но и кормит своего затейника-супруга. Недавно она, например, стала курьером – устроилась разносить еду через популярный сервис доставки.

"Вечером у нее спиртовая ванна: дезинфицирую, чтобы домой не принесла заразу", – делился недавно методами профилактики коронавируса Гоген Солнцев. Так что в койке доводить старушку-хохотушку до оргазма можно без риска заразиться.