Певице Эдите Пьехе стало хуже

Эдита Пьеха входит в так называемую группу риска по коронавирусу. Артистка жаловалась на плохое самочувствие, а теперь ей стало хуже – поднялась температура.

Эдита Пьеха, как и прочие россияне, сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. Артистка проводит время в деревне в Ленинградской области. По словам певицы, ее окружают близкие люди и помощники, поэтому Эдита Пьеха даже не контактирует с внешним миром.

Однако журналисты не забывают артистку. Особенно участились звонки, когда появилась информация, будто певица заболела. А сейчас стало известно, что у Эдиты Пьехи поднялась температура, которую оказалось не так легко сбить. Впрочем, певица не теряет оптимизма. "Надеюсь, что коронавирус сюда дорогу не найдет, и у меня его просто не может быть", – сказала легендарная исполнительница "Московскому комсомольцу".

Эдита Пьеха на связи с медиками. От госпитализации она отказалась. "Со мной рядом семья, и мы все преодолеем", – выразила надежду 82-летняя артистка, которая с конца марта находится в самоизоляции. Певица входит в группу риска по коронавирусу. Особенно опасна эта зараза для пожилых людей, обремененных хроническими заболеваниями.

Ранее единственная дочь звезды Илона Броневицкая сообщила, что ей пришлось приобрести 21 тонну гречки и огромное количество туалетной бумаги. Наследница артистки поступила так, чтобы обеспечить свою семью и сотрудников приюта для собак, которым владеет.

В приюте трудятся порядка 15 человек, рассказала Илона Броневицкая. Они присматривают за семью сотнями животных. Самое необходимое дочь Эдиты Пьехи доставляет сама. Что касается условий, где проживают люди, то есть специально обустроенные комнаты. Там работники могут есть, спать, посещать душ и туалет. Броневицкая отметила, что в месяц на содержание питомника она тратит порядка двух миллионов рублей.