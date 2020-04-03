"Ужас!": продление самоизоляции привело Дану Борисову в шок

Дана Борисова призналась, что с трудом выносит карантин из-за пандемии коронавируса в России. Новость о том, что домашний режим сохранится до конца месяца, сильно ее расстроила.



Дана Борисова в шоке, ведь отменилось много съемок. Ее пугает неизвестность, связанная с карантином. Звезда опасается, что закончатся деньги. Однако больше всего ведущую страшит не отмена проектов, а необходимость постоянно находиться дома, сообщает Teleprogramma.pro.

Она рассказала, что дочь ушла к свекрови, а собака заболела. Звезда отметила, что абсолютно ни с кем не общается. "Ужас!" – посетовала знаменитость.

Дана успела поругаться и с соседом из-за того, что не соблюдает все меры личной безопасности. Мужчина набросился на Борисову с обвинениями, поскольку та не надела медицинскую маску.

По словам звезды, она просто не нашла средство защиты в аптеках. Однако после замечаний в свой адрес ведущая пообещала носить маску.

Высказался по поводу вынужденной изоляции в условиях пандемии коронавируса в России и композитор Юрий Лоза. Он возмущен, что многие продолжают трудиться и ходить в магазины.

При этом певец уверен, что люди сами нагнетают панику и пытаются перестраховаться. Лоза признался, что для него с введением домашнего режима ничего не поменялось. Единственное, о чем жалеет музыкант, это о срыве крупных мероприятий.

Переживает по поводу самоизоляции из-за коронавируса в России и дрессировщик Эдгард Запашный. Директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского боится за здоровье питомцев и сотрудников учреждения.