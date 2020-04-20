Устали сидеть в 755 комнатах: шестилетний сын Миддлтон пожаловался на тяжелую жизнь

Сюжет анимационной теленовеллы рассказывает о буднях членов британской королевской семьи. В центре повествования – сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, правнук Елизаветы II, шестилетний Джордж.
Тизер посвящен пандемии коронавирусной инфекции. Видео представляет собой пародию на недавнее обращение британского монарха к народу.
"Привет, чуваки. Это принц Джордж. Подумал, что вам будет интересно знать, что у меня все хорошо", – говорит главный герой сериала. Августейший отпрыск отмечает, что жить в режиме самоизоляции ему тяжело. Он и его родные устали сидеть в 755 комнатах дворца.
Джордж призывает подданных держаться. Он советует снимать видео во время тренировок и приготовления блюд, отмечая, что такие ролики никому не интересны. Также принц рекомендует жителям Великобритании быть добрее к слугам, ведь челядь делает все, что в ее силах.
Напомним, что проект "Принц" появился благодаря инстаграм-аккаунту сценариста анимационного сериала "Гриффины" Гари Джанетти. Автор популярного мультфильма долгое время публикует шуточные посты от лица Джорджа. На любую новость о семействе Виндзор Джанетти реагирует забавным мемом, созданным на основе фото маленького принца.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Что будет дальше трудно даже представить
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Школьная подруга увела мужа
Не верю в себя
Соседи
Пропускная система в Москве