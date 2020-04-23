Копия мамы: сын Кейт Миддлтон умилил народ

Кейт Миддлтон опубликовала новые снимки своего двухлетнего сына Луи. Пользователи Сети увидели сходство малыша с мамой.

В Сети появились снимки подросшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Малыш Луи запечатлен за любимым занятием – рисованием. Он готовил картину для флешмоба в поддержку врачей, которые стараются победить коронавирус. На листе бумаги нужно было изобразить радугу.

Идея акции появилась в Италии, а позже дошла и до Великобритании. Радуга – символ надежды и радости. Именно их, считают активисты, не хватает человечеству в это нелегкое время. В Италии появились тысячи подобных рисунков на окнах домов. Теперь такое же изображение украсило загородный особняк герцогов Кембриджских.

Кейт, конечно же, помогла наследнику сделать красивый рисунок. Она нанесла краску на его ладошки, после чего Луи прижал их к бумаге. Судя по фото, мальчик получил удовольствие от процесса.

К слову, запечатлела наследника сама герцогиня. Кейт называют талантливым фотографом – ее работы выглядят профессионально. Поклонники пришли в восторг от новых снимков юного принца. Многие заметили, что Луи поразительно похож на маму.