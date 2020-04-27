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Остановитесь, умоляю: озверевшие от карантина люди напали на несчастного Лазарева

Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Время вынужденной самоизоляции – тяжелое психологическое испытание для миллионов людей. Они теряют человеческое обличие в прямом и переносном смысле, дичают и звереют. Сергей Лазарев стал очевидцем этого.
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Жизнь, кажется, замерла – закрыты многие магазины, парки, фитнес-центры и рестораны, нет выставок, спектаклей и концертов, отменены премьеры и фестивали. Когда все это закончится – одному богу известно.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"Сложно видеть, как люди звереют уже от карантина! – вздыхает Лазарев. – Повсюду злость и ненависть, уровень безысходности на пределе. Люди начинают тупо нападать друг на друга уже. Это явно какой-то эксперимент! Держитесь все! Не сходите с ума! Умоляю! Мы все выдержим".

Его поклонникам такая поддержка нужна и важна – для многих Сергей является ориентиром, примером, эталоном.

Певец хотя и продолжает выпускать песни (29 апреля состоится релиз долгожданной композиции "Последний день Помпеи"), но настроение у него, судя по всему, так себе. "Взмахнуть бы сейчас крыльями и улететь далеко–далеко", – написал он на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Увы, улететь нам еще долго, судя по всему, не светит...

Накануне введения режима всеобщей самоизоляции музыкант успел много – выступил на музыкальном фестивале "Жара" в Сочи, дал сольный концерт в Орле, сыграл аншлаговый спектакль в театре имени Пушкина.

Сегодня певец проводит много времени с детьми Анной и Никитой, ведет онлайн-эфиры и грустит по дням, когда было много работы, движения, мероприятий.

Автор: 27 апреля 2020, 13:22
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