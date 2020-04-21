"Я против стукачей": Охлобыстин оправдался за участие в VIP-богослужении во время эпидемии

Многие обрушились с критикой на Ивана Охлобыстина, когда узнали, что он во время пандемии нарушил карантинный режим и принял участие в закрытой ночной службе в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Поступок был предан огласке благодаря журналистам, которые запечатлели там звезду. Увидев, что его снимают на видео, Охлобыстин ринулся к представителям СМИ и выразил возмущение.
Актор из сериала "Интерны" решил пояснить, почему он решил отправиться на богослужение. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Иван написал, что как такового нарушения не было, потому что "бумаги были в порядке". К тому же он на протяжении 25 лет посещает этот храм в Пасху.
Актеру также не понравилось, что в Сети стали писать о его нападении на журналистку. Охлобыстин отметил, что никогда не поднимал руку на женщину. Однако не стал скрывать, что любопытные работники СМИ его раздражают.
"Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа – подсматривать", – высказался он.
Видимо, актера больше задело внимание прессы, а вовсе не возмущение граждан, которые вынуждены сидеть дома. Напомним, что несколько недель назад у дочери Ивана обнаружили коронавирус, поэтому его семья была обязана оставаться в изоляции.
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