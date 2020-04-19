"Параноидальный бред": психика Виктории Бони трещит по швам после тяжелых наркотиков

Недавно звезда шоу "Дом-2" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько записей, в которых утверждала, что коронавирус COVID-19 и мобильная сеть 5G являются продуктами мирового заговора. Его целью, по мнению женщины, является порабощение человечества.

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