"Параноидальный бред": психика Виктории Бони трещит по швам после тяжелых наркотиков

Эти заявления не на шутку встревожили наблюдателей. Подозрительными ее слова делает не только их абсурдность, но и тот факт, что недавно Виктория Боня распробовала тяжелый наркотик, запрещенный в России – аяваску. С ним она познакомилась во время путешествия по Латинской Америке.
Наркологи отмечают, что одними из последствий его употребления являются галлюцинации. Эффект может быть настолько сильным, что человек может, в прямом смысле слов, сойти с ума. Он способен вызвать паранойю или шизофрению – именно это заболевание подозревает у Бони светская блогер Лена Миро.
Миро заявила, что высказывания женщины о мировом заговоре с помощью вакцин, вирусов и мобильных сетей являются помешательством. "Похоже на параноидальный или фантастический бред", – констатировала наблюдатель.
Блогер обратила внимание, что многие люди со скрытыми психическими заболеваниями продолжают жить в обществе и среди них есть и весьма знаменитые персоны. По мнению обозревательницы, это опасно тем, что такие личности могут оказывать влияние на широкие массы людей.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Не верю в себя
Пропускная система в Москве
Родила от сожителя
Что будет дальше трудно даже представить
Школьная подруга увела мужа