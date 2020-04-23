Новый удар: Успенская со скандалом выгнала предавшего ее родного человека

Злоключения преследуют Любовь Успенскую. Не успел утихнуть скандал, связанный с ее дочерью Татьяной Плаксиной, как артистка получила удар от другого родного человека.

После того, как Татьяна Плаксина съехала из загородного особняка Любови Успенской и отправилась в Америку к отцу, артистка осталась дома вместе со своим племянником Роланом. Именно о нем говорила обиженная Татьяна в сенсационном интервью, когда жаловалась, что мать ради родственника заставила ее переехать жить в другую комнату, предоставив в его распоряжение целый этаж.

Когда по миру распространился коронавирус, и людям пришлось засесть дома, Любовь Успенская собственноручно стригла Ролана, когда у того отросли волосы. "Я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано", – заявила артистка, опубликовав в своем инстаграм-аккаунте фотографию любимого племянника.

Выяснилось, что Ролан подложил свинью Любови Успенской. Оказывается, родственник "сливал" личную информацию об исполнительнице ее же фан-клубу, компетентно передает Starhit.

После скандала с Татьяной Плаксиной Любовь Успенская предпочитает вести закрытый образ жизни. Можно представить, как расстроилась певица, когда узнала о предательстве родного человека. Источник отмечает, что Ролан съехал от любимой тетки со скандалом. Он намерен улететь в Америку, однако как это сделает с учетом карантина, непонятно.

О том, что ее обманул племянник, Любовь Успенская предпочитает не распространяться. Она молчит и о дочери Татьяне Плаксиной, которая в конце прошлого года дала резонансное интервью и обвинила мать в многолетнем давлении и издевательствах.