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Шоу-бизнес

Новый удар: Успенская со скандалом выгнала предавшего ее родного человека

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Злоключения преследуют Любовь Успенскую. Не успел утихнуть скандал, связанный с ее дочерью Татьяной Плаксиной, как артистка получила удар от другого родного человека.
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После того, как Татьяна Плаксина съехала из загородного особняка Любови Успенской и отправилась в Америку к отцу, артистка осталась дома вместе со своим племянником Роланом. Именно о нем говорила обиженная Татьяна в сенсационном интервью, когда жаловалась, что мать ради родственника заставила ее переехать жить в другую комнату, предоставив в его распоряжение целый этаж.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Когда по миру распространился коронавирус, и людям пришлось засесть дома, Любовь Успенская собственноручно стригла Ролана, когда у того отросли волосы. "Я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано", – заявила артистка, опубликовав в своем инстаграм-аккаунте фотографию любимого племянника.

Выяснилось, что Ролан подложил свинью Любови Успенской. Оказывается, родственник "сливал" личную информацию об исполнительнице ее же фан-клубу, компетентно передает Starhit.

После скандала с Татьяной Плаксиной Любовь Успенская предпочитает вести закрытый образ жизни. Можно представить, как расстроилась певица, когда узнала о предательстве родного человека. Источник отмечает, что Ролан съехал от любимой тетки со скандалом. Он намерен улететь в Америку, однако как это сделает с учетом карантина, непонятно.

О том, что ее обманул племянник, Любовь Успенская предпочитает не распространяться. Она молчит и о дочери Татьяне Плаксиной, которая в конце прошлого года дала резонансное интервью и обвинила мать в многолетнем давлении и издевательствах.

Автор: 23 апреля 2020, 16:37
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Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
Молодец!! Правильно сделала, что выгнала! У Л. Успенской, есть дочь, кот. ее предала, есть родственники, кот. обманывают ее!! А она, верит всем, т. к. ее сердце-это сердце матери! Она любит свою дочь , но, дочь больна и не понимает реальность ситуации. Не надо доверять родственникам, кот. предают!! Татьяне, надо помириться с мамой и жить вместе! Т. к. одна, Татьяна пропадет! Отцу дочь не нужна! Л. УСПЕНСКАЯ -порядочный человек и она любит и давно простила свою заблудшую дочь! Мира, Вашей семье!
Гость
Ответить
Талантливая люба талантливая во всем;) Где же вы нашли такого страшного уродца для всеобщего обозрения?
1

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