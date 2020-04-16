Целую тебя в губоньки: разругавшаяся с дочерью Успенская живет с женщиной

В России продолжается режим всеобщей самоизоляции из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Однако оставшейся без работы Любови Успенской на карантине совсем не скучно.
"Подруга пришла ко мне перед самым карантином – в этот же день его объявили, и осталась со мной, – рассказала Успенская. – Слава Богу, я не одна. Со мной и подруга, и друзья, которые работают в доме – помощница, домработница, управляющий. Конечно, и мои животные".
"Мы очень строго соблюдаем карантин, – сообщила Люба в передаче "Сидим дома со звездами" на канале ТВ-3. – Соблюдаем и гигиену – моем руки каждый час. Все девочки надевают перчатки, никто не прикасается руками к продуктам".
Певица боится заразы, поэтому тщательно избегает контактов с внешним миром. "Водитель покупает продукты, привозит их ко мне в поселок и ставит у ворот. Управляющий забирает эти пакеты, и мы тщательно промываем все продукты", – призналась она.
В нынешней ситуации подобные меры безопасности не будут лишними. По состоянию на 16 апреля в России 24490 случаев заражения. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч...
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