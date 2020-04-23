Карантин свел Викторию Боню с бывшим возлюбленным

Виктория Боня сейчас находится в Каннах. Там у телеведущей живет дочь. Оказалось, компанию им составляет бывший возлюбленный знаменитости.

На время карантина экс-участница "Дома-2" Виктория Боня уехала во Францию. Оттуда она сейчас ведет свой блог в "Инстаграм", рассказывая о секретах красоты и проводя фитнесс-тренинги онлайн. Выяснилось, что живет телеведущая в особняке экс-бойфренда, бизнесмена Алекса Смерфита. Там сейчас находится общая дочь бывших возлюбленных Анджелина.

Несмотря на то, что Виктория и Алекс поддерживают дружбу после разрыва, возобновлять отношения они не планируют, пишет "Вокруг ТВ". Как рассказала Боня, они расстались именно потому, что не могли найти общий язык, когда были парой. Сейчас главное для родителей – это счастье наследницы.

Также телеведущая призналась, что у нее уже есть человек, которого она хочет обнять. Однако сейчас из-за пандемии это невозможно. Возлюбленные находятся далеко друг от друга.

Напомним, недавно Виктория показала, как поправилась на самоизоляции. Она сказала, что заплыла жиром из-за недостатка спортивных тренировок. Телеведущая решила заняться собой, поэтому возобновила физические нагрузки.