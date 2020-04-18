"Это полный ахтунг": Боня заплыла жиром на карантине

Виктория Боня из тех знаменитостей, кто с годами становится лишь краше. Однако экс-участница "Дома-2" недовольна собой. Во время карантина она набрала лишние килограммы.

Бывшая участница скандального проекта "Дом-2" популяризирует здоровый образ жизни, а также различные сыворотки для омоложения. Но как только знаменитость стала соблюдать режим самоизоляции, появились лишние килограммы. Увидев жировые отложения, Боня была шокирована. Показать недостатки она решила поклонникам. Боня опубликовала видео в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

"Я смотрю и понимаю, что это полный ахтунг. Посмотрите, как я выгляжу. Я поправилась, я заплыла. В связи с этим я объявляю бой своему жиру и превращаю его в кубики", – сказала она.

Теперь телеведущая занялась бегом. Также она организовала собственный онлайн-тренинг. К просмотру Виктория приглашает тех, кто желает похудеть. Интересно, что еще месяц назад знаменитость жаловалась, что не может набрать вес.

Напомним, недавно Виктория Боня обрушилась с критикой на Алену Шишкову. Она нелестно высказалась о модели, которая прибегает к пластическим операциям. Позже экс-участнице "Дома-2" пришлось извиняться за свои слова.