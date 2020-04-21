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Шоу-бизнес

Шукшина загадочно прокомментировала скандал в семье

Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Распри в семье Марии Шукшиной начались с новой силой после выхода на экраны шоу "Секрет на миллион". Оказалось, что многочисленная родня в погоне за наживой оставила престарелую Лидию Федосееву-Шукшину без угла.
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Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и петербуржцев. Оказалось, что состоятельная бабушка отписала внучке Анне Трегубенко недвижимость в городе на Неве. Девушка, недолго думая, продала ее, а затем избавилась и от доли в элитном жилье в Москве. В эфире шоу на НТВ Аня отметила, что эта информация убьет ее мать, Марию Шукшину.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Актриса пока никак не комментировала скандал вокруг наследства. Впрочем, ей тоже достался лакомый кусок: Лидия заявила, что передала старшей дочери авторские права на произведения Василия Шукшина.

В своем инстаграм-аккаунте женщина поделилась мыслями насчет семьи. Видимо, последние события заставили ее обратиться к священным писаниям в поисках истины и успокоения. Артистка процитировала отрывок из Евангелия. "И враги человеку домашние его... Сильно! Почему Господь так сказал? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задалась вопросом Мария Шукшина.

Актриса привела в публикации ряд различных толкований цитаты. Например, в одной из них говорится, что лучше терпеть оскорбление, чем наносить, и если вынести обиду, то Бог дарует мир.

В комментариях к публикации фолловеры поддержали знаменитость. Они пожелали женщине силы духа, чтобы справиться с трудностями. "Сейчас просто такое время бездельники могут только на телеке за ваш счет зарабатывать", – написал один из пользователей "Инстаграм". Мария Шукшина лайкнула комментарий в знак одобрения.

Автор: 21 апреля 2020, 19:38

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Один вопрос. Родня Шукшина, вам не стыдно? Тогда отдайте мамку замуж за олигарха и пусть он ей дарит квартирки. В мире творится жуть, а вы бред несёте постоянно.
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