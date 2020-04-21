Шукшина загадочно прокомментировала скандал в семье

Распри в семье Марии Шукшиной начались с новой силой после выхода на экраны шоу "Секрет на миллион". Оказалось, что многочисленная родня в погоне за наживой оставила престарелую Лидию Федосееву-Шукшину без угла.

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