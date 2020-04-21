В Сеть попала скандальная переписка принца Гарри и Меган Маркл с ее отцом

На протяжении двух лет Томас Маркл охотно общается с прессой и жалуется журналистам на равнодушие со стороны его дочери Меган. Якобы, став частью королевской семьи Великобритании, она отказывается поддерживать с ним общение. Также мужчина в слезах заявляет, что боится умереть, так и не увидев внука. Меган и принц Гарри давно перестали брать во внимание слова Томаса, потому что считают их откровенной ложью.
Однако герцогиня Сассекская ранее обратилась в суд. Она обвинила британские таблоиды в искажении фактов, а также в незаконной публикации отдельных частей ее писем к отцу. Совсем скоро состоится первое слушание по этому делу. Накануне в Сети появились неопровержимые доказательства того, что Томас Маркл – лжец.
Оказалось, что принц Гарри писал отцу Меган. "Том, это Гарри. Я сейчас Вам позвоню. Пожалуйста, возьмите трубку, спасибо", – цитирует его Super.ru. Видимо, ответа от мистера Маркла не последовало, и герцог Сассекский отправил новое сообщение. Гарри написал ему, что связаться хочет как можно скорее. "Если Вы любите Мег и хотите все исправить, прошу, позвоните мне. Потому что есть два других варианта, которые не включают в себя Ваше общение с прессой, ставшей инициатором этой ситуации", – следует из письма.
Кроме того, огласке подверглось письмо Меган к отцу, которое она отправила за несколько дней до свадьбы. Как следует из сообщения, герцогиня Сассекская неоднократно пыталась связаться с родственником, но тот не реагирует на звонки. Она также дала понять, что очень беспокоится за здоровье Томаса, который тогда лежал в больнице. Меган и Гарри даже настояли на том, чтобы к нему приставили охрану. Ответа от мистера Маркла так и не последовало.
Томас захотел пообщаться с дочерью лишь в день церемонии, в 04:47. Однако звонок оказался пропущенным. После этого многочисленные беседы отца Меган со СМИ продолжились.
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