Принца Гарри затравили за наплевательское отношение к коронавирусу

Мужчина принял участие в записи подкаста Declassified, где обсудил борьбу с уханьской инфекцией. Он отметил, что его восхищают британцы и их готовность помочь ближнему. Принц заявил, раз его соотечественники настолько сильны духом, значит, не все так плохо с коронавирусом, как описывают некоторые СМИ.
В Сети высказывание Гарри не оценили. Ему напомнили, что весь мир сейчас борется с COVID-19: новые заболевшие появляются каждый день, а смертность растет. По мнению народа, мужчина сделал столь беспечное заявление, не зная истинной ситуации.
Особенно герцогу досталось от британского журналиста Пирса Моргана, который в пух и прах разнес внука королевы. Шоумен заявил, что принц, сидящий в роскошном особняке в Малибу, зарвался. "Отчитывает нас, что мы преувеличиваем", – возмутился телеведущий.
После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл заявили о создании нового благотворительного фонда. Также они поработали курьерами и доставили продукты тяжелобольным людям, сообщает Woman.ru.
Семья купила роскошный особняк в Майами. Коттедж расположен в живописном месте с видом на Голливудские холмы и океан. Раньше дом принадлежал Дэвиду Духовны и Мэлу Гибсону. Кстати, от нового жилья Меган и Гарри рукой подать до квартиры матери актрисы.
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