Резко постарел: возлюбленный Надежды Бабкиной переполошил россиян

В начале апреля стало известно о том, что эстрадную певицу доставили в больницу в Коммунарке с симптомами пневмонии. В медучреждении звезде стало хуже. По некоторым данным, Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
А через несколько дней один из сотрудников больницы поделился новыми данными о самочувствии звезды. Он рассказал, что артистка периодически приходит в сознание и выполняет команды врачей. Говорить знаменитость пока не может, и поэтому общается с медиками при помощи жестов, передает StarHit.
Возлюбленный Надежды Бабкиной пока никак не комментирует происходящее. В социальных сетях Евгений Гор старается вести обычный образ жизни и игнорирует вопросы обеспокоенных поклонников. В частности, в "Сториз" он опубликовал фотографию свежеиспеченного пирога.
Также мужчина показал, как он выглядит во время карантина. В подписи к кадру он поинтересовался у подписчиков, знают ли они подпольные парикмахерские. "А то я готов побриться наголо уже", – с иронией отметил Евгений Гор.
Внешний вид возлюбленного Надежды Бабкиной переполошил подписчиков. Многие пользователи заявили, что Евгений Гор выглядит старше своего возраста. Они предположили, что переживания из-за болезни артистки могли сказаться на его внешнем виде, сообщает "Комсомольская правда".
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