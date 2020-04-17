Резко постарел: возлюбленный Надежды Бабкиной переполошил россиян

Состояние Надежды Бабкиной по-прежнему оценивается как тяжелое. Болезнь знаменитости больно ударила по ее возлюбленному Евгению Гору.

В начале апреля стало известно о том, что эстрадную певицу доставили в больницу в Коммунарке с симптомами пневмонии. В медучреждении звезде стало хуже. По некоторым данным, Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

А через несколько дней один из сотрудников больницы поделился новыми данными о самочувствии звезды. Он рассказал, что артистка периодически приходит в сознание и выполняет команды врачей. Говорить знаменитость пока не может, и поэтому общается с медиками при помощи жестов, передает StarHit.

Возлюбленный Надежды Бабкиной пока никак не комментирует происходящее. В социальных сетях Евгений Гор старается вести обычный образ жизни и игнорирует вопросы обеспокоенных поклонников. В частности, в "Сториз" он опубликовал фотографию свежеиспеченного пирога.

Также мужчина показал, как он выглядит во время карантина. В подписи к кадру он поинтересовался у подписчиков, знают ли они подпольные парикмахерские. "А то я готов побриться наголо уже", – с иронией отметил Евгений Гор.

Внешний вид возлюбленного Надежды Бабкиной переполошил подписчиков. Многие пользователи заявили, что Евгений Гор выглядит старше своего возраста. Они предположили, что переживания из-за болезни артистки могли сказаться на его внешнем виде, сообщает "Комсомольская правда".