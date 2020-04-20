Алчная Кудрявцева обокрала собственную мать

Лера часто вспоминает свое безмятежной детство, которое прошло на излете СССР. "Помню сетку с мясом за окном и как его клевали снегири, – рассказала она. – Я всегда ждала маму с работы, потому что она приносила что–то вкусненькое, и от нее всегда исходил запах мороза и ее помады".
Об отце (весьма импозантном, судя по фото) у телеведущей другие воспоминания: "Папа смотрел хоккей на диване в семейных трусах, учил меня играть в шахматы и возил на охоту".
"Помню собаку Альфу (ирландский сеттер), сирень за окном, секретики в парке (золотинка под стеклом), банан, который сгнил в моей детской сумочке, когда я его решила спрятать и забыла про него, мороз минус сорок и лед на ресницах, а штаны – колом... И хотелось побыстрее стать взрослой", – рассказала Лера.
Однако есть вещи, за которые Кудрявцевой стыдно до сих пор. "Я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице", – призналась Лера на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Правда, о последствиях воровства она не стала распространяться.
Поделилась Кудрявцева и архивными снимками из детства. Многие поклонники отметили, что за прошедшие с той поры четыре десятка лет она не только почти не изменилась, но даже похорошела.
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