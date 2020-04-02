Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни

Надежда Бабкина, несмотря на образ лихой казачки, в жизни очень ответственный человек. Певица это продемонстрировала, когда появилась перед зрителями даже с температурой.

Недавно поэту-песеннику Михаилу Шаброву исполнилось 75 лет. Круглую дату именинник предпочел отметить в узком кругу с самыми близкими людьми. "Мне всегда казалось, что юбилеи напоминают репетицию похорон, где говорят, какой ты хороший. В общем, 75-летие дома отметил с 40 гостями, но это был семейный круг", – рассказал юбиляр.

Именно перу Михаила Шаброва принадлежат такие хиты Софии Ротару как "Хуторянка", "Было, но прошло", "Лаванда". Впрочем, он писал не только для Ротару. Его песни исполняли в разное время Ирины Понаровская, Алексей Глызин, Сосо Павлиашвили, а также ВИА "Пламя", "Самоцветы" и группа "На-На".

В последнее же время он больше пишет мюзиклы для детей. Впрочем, и с представителями отечественного шоу-бизнеса поэт тоже поддерживает отношения. "Современный шоу-бизнес – это как попа у лошади. Если каждый день ее показывать по ТВ, и она станет суперзвездой. Лично для меня эталон певицы - Елена Камбурова: выдающаяся, скромная, мастер своего дела", – отметил Шабров.

Автор-песенник не скрывает, что работал с разными артистами, причем дело не в их профессионализме, а в личностных качествах. Он привел такой пример: "Однажды Ирина Мирошниченко на 40 минут опоздала на мой сборный концерт. Я заплатил ей гонорар, но на сцену не пустил".

В противоположность актрисе Шабров поставил певицу Надежду Бабкину. "Надежда Бабкина как-то примчалась в "Литературное кафе" (был такой проект), когда к нам внучка Шолом-Алейхема приехала. Надя заболела в этот день, но все-таки с высокой температурой, вся опухшая нашла силы поучаствовать в мероприятии", – цитирует поэта-песенника "Экспресс газета". При этом он уточнил, что это был не кассовый концерт, а просто вечер для своих, человек 50. "Но она дала слово и сдержала!" – заявил Михаил Шабров.