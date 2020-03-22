Избранник запустил в голову Бабкиной тяжелый предмет

Вокалистка была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым. С ним Надежда Бабкина познакомилась в ранней молодости. Отношения пары развивались стремительно, уже через несколько месяцев после встречи Надежда и Владимир пошли в ЗАГС.
Первое время муж был внимателен и заботлив по отношению к Бабкиной, однако со временем все изменилось. Заседателев стал жесток и холоден. Когда же певица была на девятом месяце беременности, она узнала о его измене.
Появление сына Даниила на свет никак не повлияло на поведение мужа Бабкиной. Артистка то и дело узнавала о похождениях избранника. Более того, Владимир стал поднимать руку на Надежду.
Как-то раз вокалистка, приехав с гастролей, наткнулась на нерадушный прием дома. "Захожу в квартиру, а в меня летит хрустальная пепельница тяжелая", – вспоминает тот ужасный момент Надежда Бабкина, к счастью, тогда артистка успела увернуться.
Звезда поведала авторам документальной картины "Если в омут, то с головой", что терпела неверность и побои только ради наследника. "А на самом деле надо было уйти сразу. Если бы раньше ушла, все было бы лучше", – отметила Надежда Бабкина.
Между тем вокалистка благодарит Владимира Заседателева за помощь в построении карьеры. Именно муж много лет назад уговорил вокалистку заниматься русской песней.
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