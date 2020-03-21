Переделанная Бабкина с трясущейся рукой появилась на Первом канале

19 марта прославленной артистке Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. В честь своего юбилея певица появилась на одной из передач Первого канала.

В связи с круглой датой Надежда Бабкина и ее ансамбль "Русская песня" должны были дать грандиозный концерт. Однако из-за напряженной обстановки, связанной в пандемией коронавируса, было принято решение перенести мероприятие. Артистка объяснила, что больше тысячи человек нельзя собирать, а меньше – не имеет смысла, получится обычный "междусобойчик".

Именинница заверила поклонников, что как только ситуация нормализуется, она и ее коллектив могут немедленно провести концерт, так как программа совершенно готова. Тем не менее, в честь дня рождения Надежда Бабкина снялась в программе Ивана Урганта, а также приняла участие в съемках шоу "Модный приговор". Отметим, что в этой передаче Надежда Бабкина снималась не раз, но в качестве защитницы, на сей же раз она стала полноценной участницей.

Перед выходом артистка призналась, что дико нервничает. Она отметила, что ничего не может поделать с волнением, которое неизменно охватывает ее всегда, когда ей нужно выходить на сцену. А ведь Надежда Бабкина уже 50 лет радует поклонников своим творчеством.

В качестве подтверждения именинница продемонстрировала мелко подрагивающую руку. "Как представлю, что эфир на Первом туча народу смотрит. Так я сидела себе спокойно и баб защищала", – объяснила Надежда Бабкина на видео у себя в "Сторис".

Артистка абсолютно не скрывает свой возраст. "Сегодня мне семь – ноль! Дорогие мои, как же приятно, что с самого утра телефон трезвонит без умолку, такое большое количество близких людей хотят поздравить в такой важный для меня день! Не могу ответить всем в соцсетях несмотря на то, что очень хочется! Хочу поблагодарить каждого из вас, за искренние теплые слова (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась ко всем Надежда Бабкина в "Инстаграм".

Поклонники осыпали артистку поздравлениями и комплиментами. Действительно, сложно представить, что прославленной артистке исполнилось 70 лет, она выглядит великолепно. Говорят, дело не только в генетике, но и в увлечении певицей пластическими операциями.