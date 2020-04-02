"Ситуация очень серьезная": Марию Захарову потеряли из-за смертельного коронавируса

Тревогу забила подруга 19-летней Марии Захаровой – младшей дочери Марии Распутиной. Девушка перестала выходить на связь, и приятельница сбилась с ног, разыскивая ее. Пришлось искать контакты певицы и выяснять, жива ли наследница – сейчас всего можно ожидать.
"Маша на карантине, который ввели в России, – успокоила Распутина. – Его необходимо соблюдать, потому что ситуация с коронавирусной инфекцией действительно очень серьезная. Мы не выходим из дома. Береженого Бог бережет. Гулять сейчас нельзя – только безумные это делают".
Что касается исчезновения Марии Захаровой, то, как говорится, ларчик просто открывался. "Я действительно читала сообщение этой девушки (подруги. – Прим. ред.), что она разыскивает мою дочь. В возрасте Маши разное случается. Быть может, дочь просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь", – цитирует певицу "Собеседник".
По состоянию на 2 апреля в мире насчитывается 938 373 заболевших. В России COVID-19 выявлен у 2777 человек. Прогнозы об окончании смертельной пандемии специалисты пока не делают.
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