Принц Гарри и Меган Маркл наняли охранников Джоли и Питта за неприличную сумму

Генри (Гарри) Виндзор и Меган Маркл официально простились с подданными и лишились всех королевских привилегий. Теперь они самостоятельно должны оплачивать свою охрану. И супруги уже решили эту проблему.

Как пишет Daily Mail, Гарри и Меган наняли новую службу безопасности. Известно, что звездная чета выбирала предприятие среди тех, что охраняет знаменитостей в Лос-Анджелесе. За безопасность бывших членов королевской семьи теперь будет отвечать фирма, которую в свое время наняли Брэд Питт и Анджелина Джоли, Мадонна, Николь Кидман...

По подсчетам экспертов, охрана обойдется Гарри и Меган недешево. Им придется платить до четырех миллионов фунтов стерлингов в год, ведь нужно, чтобы каждый день рядом с ними были несколько телохранителей. К слову, помочь с расходами может и отец Гарри, принц Чарльз. Он согласился поддерживать супругов, пока они не встали на ноги. Чарльз выделит деньги из своих личных фондов.

Напомним, что недавно Дональд Трамп категорично высказался насчет оплаты охранников для Гарри и Меган. Президент США посчитал, что бывшие члены королевской семьи обязаны сами тратиться на собственную безопасность, а не надеяться на власти той страны, где они пребывают.