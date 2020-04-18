"Демонстрация всякого барахла": Стриженову крепко приложили за внешний вид

Телеведущая Екатерина Стриженова является кумиром многим, ее обожают и превозносят на пьедестал. Для них она идеал красоты, не каждой удается так эффектно выглядеть в 52 года.

Но недавно актриса стала жертвой критиков. Ее разнесли в пух и прах за неподобающий вид. По мнению многих, Стриженова красуется, когда в стране довольно сложная ситуация.

Екатерина опубликовала новое видео в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах она позирует в ярком наряде – плаще цвета фуксии, с сумкой и в маска с цветочным принтом. При этом телезвезда укрывается от дождя розовым чехлом для одежды.

"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной... Когда можно вылезти из норки и пойти на работу!" – заявила Стриженова.

Поклонники взбунтовались. Они заявили, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы хвастаться брендовыми масками. "Отписываюсь от вас! Раньше вы мне нравились, но сейчас это просто ужас! Вещаете с ТВ про "корону", и тут же этот стрем – сумка, маска и пр." – высказался злопыхатель.

"Кому коронавирус, а кому – демонстрация всякого барахла" – негодовал пользователь Сети.